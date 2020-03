Margarida Corceiro arrasadora na pista mas triste nos bastidores

Triste e pensativa. Esta foi a forma como a atriz Margarida Corceiro, de 17 anos, se apresentou nos bastidores, longe das câmaras, na última gala do programa da TVI ‘Dança com as Estrelas’.A atriz arrasou na pista, ao dançar um Quickstep com o seu par, André Madeira – embora não tenham conquistado a pontuação máxima dada pelos jurados em estúdio, Alberto Rodrigues, Jessica Athayde e Cifrão.A atriz mostrou-se sorridente e empenhada durante a performance e até os avaliadores em estúdio acharam que a jovem atriz tinha regressado motivada à terceira gala do ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, depois de, na segunda gala do programa, vários percalços, em especial uma atrapalhação com o vestido, a terem deixado nervosa durante a atuação e ao longo de toda a emissão."Parabéns, a Margarida está de volta à competição", disparou o jurado Cifrão, entusiasmado com a prestação da ribatejana, deixando a candidata ao título e o seu parceiro de dança embevecidos.Depois das últimas notícias, que davam conta de que o namorado de Margarida Corceiro, o jogador do Atlético de Madrid João Félix, a teria alegadamente traído devido a uma troca de mensagens com uma médica espanhola chamada Arancha, eis que o casal fez as pazes, voltando a paz ao espírito da jovem atriz ribatejana.Segundo as notícias que surgiram, Margarida terá discutido com Félix, terminou o namoro com o jogador que o Benfica vendeu aos espanhóis por 126 milhões de euros, apagou as fotos de ambos da Internet, mas acabou depois por fazer as pazes e terá voltado tudo à normalidade, embora a atriz mantenha o semblante carregado.‘Dança com as Estrelas’ (TVI) registou 938 600 espectadores (21,6% de share) no domingo. Mais do que a estreia de ‘Amigos Improváveis Famosos’ (SIC) - 771 600 espectadores (19,3%). Dia foi ganho por ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ (29,9%).