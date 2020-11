Margarida Corceiro assinala 21º aniversário de João Félix: "Minha alma gémea"

Margarida Corceiro não resistiu a desejar os parabéns ao namorado, João Félix, pelo seu 21º aniversário nas redes sociais. A jovem atriz partilhou uma fotografia ao lado do seu mais que tudo na sua conta de Instagram, acompanhada de uma mensagem romântica.

"Os 21 da minha alma gêmea. Amo-te", escreveu na legenda da fotografia a preto e branco, em que surge ao lado do jogador do Atlético de Madrid.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. A atriz, que integra o elenco da novela da TVI ‘Bem Me Quer’ publicou um vídeo do casal em clima de grande cumplicidade nas histórias instantâneas do Instagram ao som de uma música romântica.



Recorde-se que o casal assumiu o namoro em novembro do ano passado.



Veja aqui o vídeo:

Atriz desejou os parabéns ao namorado nas redes sociais.