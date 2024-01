Margarida Corceiro assume estar solteira e descreve o homem ideal

Margarida Corceiro

Foto: Duarte Roriz/TV Guia

01:30

Margarida Corceiro esteve recentemente na Rádio RFM e respondeu a algumas perguntas feitas pelos locutores Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, na rubrica ‘À Cara Podre’. De entre os vários temas, surgiu a vida amorosa da atriz, de 21 anos. “Estás solteira?”, perguntou Joana Cruz. “Estou solteiríssima. Eu acho que as pessoas não gostam de me ver solteira, todos os meses tentam arranjar-me um namorado mas não… estou mesmo solteira”, respondeu, desmentindo os rumores de ralações com Lando Norris, de 24, ou José Condessa, de 26.