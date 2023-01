Margarida Corceiro atacada por ingleses

João Félix é uma das grandes novidades em Inglaterra, ao serviço do Chelsea e a vida amorosa do jogador não passou despercebida à imprensa britânica. Margarida Corceiro está em grande destaque, mas não é pelos melhores motivos. O jornal ‘Daily Star’ recordou as acusações de que Margarida Corceiro e Pedro Porro foram alvo, que davam conta da intimidade entre a atriz e o futebolista e da alegada traição a João Félix, que fez correr muita tinta em Portugal.“Namorada de João Félix teve ameaças de morte por ‘triângulo amoroso’ com alvo do Tottenham”, pode ler-se no título do artigo daquela publicação. O jornal escrutinou o caso e deu conta de que a jovem atriz se viu obrigada a negar o alegado envolvimento com Pedro Porro, garantindo que apenas existe uma grande amizade.