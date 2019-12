Margarida Corceiro com uma vida de luxo

O namoro dura há cerca de seis meses e Margarida Corceiro já não abdica de tempo de qualidade junto de João Félix. Cada vez mais integrada no mundo do futebol e nas rotinas do craque, a jovem atriz, de 17 anos, é presença assídua em casa do internacional português, que atualmente representa o Atlético Madrid.Apesar de ainda não ter terminado a escolaridade obrigatória, é na capital espanhola que a artista passa grande parte do seu tempo junto do jogador, que reside numa moradia de luxo idêntica à de CR7 no bairro de La Finca, em Madrid. Este local está reservado a craques e outras celebridades, com uma segurança apertada e um preço condizente com estas mordomias.Nas redes sociais, Margarida tem partilhado vários momentos na mansão, onde já se sente em casa, junto da família de Félix, que também se mudou para a capital espanhola. Seja na sala, no closet ou no jardim, a atriz não se inibe de partilhar fotografias em que revela vários pormenores da moradia onde tem desfrutado de uma vida repleta de luxos com o namorado.Com uma relação cada vez mais sólida, o casalinho mostra viver um momento de grande paixão e cumplicidade com a aprovação de ambas as famílias. Atualmente de férias, João Félix e Margarida Corceiro embarcaram recentemente com destino a Portugal, onde passaram a quadra natalícia na companhia das respetivas famílias, em Viseu e em Santarém.Nas redes sociais, a jovem artista partilhou o momento do embarque do casal no avião.