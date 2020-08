Margarida Corceiro começa a tirar a carta de condução

19 ago 2020 • 14:25

Margarida Corceiro está prestes a celebrar 18 anos. À semelhança de muitos jovens que se mostram felizes por atingir a maioridade, a atriz não esconde a ânsia e revelou que já se encontra a tirar a carta de condução.

"É sempre uma meta… Estou agora a tirar a carta", confessou à Nova Gente.

Contudo, a namorada de João Félix tem receio de não conseguir conciliar as aulas com as gravações da novela ‘Bem Me Quer’ da TVI, devido aos horários.



Recorde-se que Margarida Corceiro esteve recentemente envolvida numa polémica por ter publicado uma fotografia em que se via um jovem deitado numa cama, de boxers e com um testículo de fora. A jovem negou ser João Félix na fotografia, contudo a polémica foi alvo de bastantes comentários nas redes sociais e chegou a ser notícia na imprensa internacional.