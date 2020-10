Margarida Corceiro começa dia de aniversário na cama com João Félix

Margarida Corceiro começou o dia de aniversário nos braços do namorado.A atriz completa esta segunda-feira 18 anos e viajou até Madrid para passar o dia com João Félix.Nas redes sociais, o craque partilhou uma imagem na cama com a companheira e escreveu: "".Já no domingo, quando os dois se reencontraram, João Félix partilhou uma imagem do momento. "Quase a fazer anos".