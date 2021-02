Margarida Corceiro compra primeira casa aos 18 anos

Aos 18 anos, Margarida Corceiro alcançou uma das principais conquistas pessoais: comprou a sua primeira casa. De chave na mão e sorriso no rosto, a atriz de ‘Bem Me Quer’ (TVI) festejou a novidade com os fãs através de uma publicação nas redes sociais.“Vamos começar”, escreveu Margarida que se mostra entusiasmada com o processo de decoração e mudança para o novo imóvel.