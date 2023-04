Margarida Corceiro confirmada nos 'Morangos com Açúcar'

"Estou muito satisfeita por integrar o novo elenco de Morangos com Açúcar. As temporadas anteriores fizeram parte do meu crescimento e ainda me lembro de chegar a casa da escola e ir a correr ligar a televisão para não perder um segundo!", começou por dizer a atriz.



"Pelo que já conheço desta nova história, e da minha personagem, estou certa de que os episódios também vão prender o público do início ao fim. Mal posso esperar para que comecem".



Está confirmado! Margarida Corceiro fará parte do novo elenco da série juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI. A atriz, de 20 anos, era um dos nomes apontados ao elenco, o que o canal de televisão de Queluz de Baixo veio agora confirmar.Nas redes sociais da TVI, foi partilhado um vídeo com a namorada de João Félix a confirmar a novidade.