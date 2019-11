Namorada corre para os braços de João Félix para celebrar aniversário

João Félix e Margarida Corceiro voltam a mostrar-se juntos

Recorde-se que João Félix mudou-se para Madrid no início da época mas a relação com Margarida Corceiro terá começado antes da transferência, e parece contar com o apoio dos pais do craque, que acompanharam a sua mudança de Lisboa para Espanha. Foi no país vizinho que João Félix assinou um contrato milionário com o Atlético de Madrid

Depois de celebrar 20 anos no passado domingo, dia 10 de novembro, na ausência da namorada , que estava a aproveitar uns dias no México, João Félix e Margarida Corceiro revelam agora que estão juntos através das redes sociais.Apesar de não terem estado juntos no dia especial, parece que mais vale tarde do que nunca e que agora estão a compensar. O jogador do Atlético de Madrid e a atriz de 17 anos surgiram numa fotografia partilhada pela modelo Isilda Moreira, onde aparecem os três juntos, assim como mais um colega do craque, Diego Batista. Sem ser revelado o local onde tiraram a fotografia, João Félix e Margarida Corceiro demonstram que estão a desfrutar de momentos para matar as saudades.Esta não é a primeira vez que João Félix e Margarida Corceiro se mostram juntos publicamente. A jovem já viajou várias vezes para Madrid para os braços do companheiro, e têm sido partilhados algunsque comprovam que o romance resiste à distância e vai de vento em popa. A paixão até resiste aos ciúmes , visto que ambos despertam cada vez mais atenções.Além dos registos juntos, recentemente a estrela dos relvados já chegou mesmo a 'derreter' os fãs do casal ao mostrar-se a apoiar a lista da associação de estudantes de Margarida Corceiro na escola que frequenta, escola secundária Ginestal Machado, em Santarém, através de um vídeo. Esse momento fez com que muitos colegas de Margarida pedissem que esta o levasse a visitar o espaço.