Margarida Corceiro dança e encanta João Félix

Margarida Corceiro, de 17 anos, já se estreou no palco do ‘Dança com as Estrelas’, da TVI. A atriz, que foi a primeira concorrente a dançar no programa de Rita Pereira e Pedro Teixeira, contou que João Félix, de 20 anos, ficou radiante quando soube que a namorada ia participar no formato da TVI.disse no seu vídeo de apresentação. João Félix está em Espanha, a jogar pelo Atlético de Madrid, mas mesmo à distância não deixou de apoiar a amada e enviou-lhe um elegante ramo de rosas vermelhas. "Tudo a votar. Margarida Corceiro, és incrível", escreveu nas suas redes sociais."Trouxeste uma energia muito boa e superjovem. Acho que estiveste ótima e superfeliz", elogiou Jessica Athayde. Cifrão também teceu largos elogios à mais-que-tudo de João Félix. "Margarida, acho que vais ser uma mais valia para este programa. Tens um jeito natural para a dança e apanhas facilmente a coreografia. Acho que foi uma brilhante primeira atuação".Apesar de terem tentado manter o namoro longe dos holofotes, Margarida Corceiro e João Félix têm partilhado alguns momentos juntos nas suas redes sociais. Recentemente, no dia de São Valentim, o craque português deixou uma mensagem apaixonada a Margarida. "O casal mostra, assim, já ter ultrapassado a primeira crise na relação, motivada pela distância. Os dois chegaram a deixar de se seguir na rede social Instagram, mas o amor venceu e agora mostram que estão apaixonados.