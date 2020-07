Margarida Corceiro deixa João Félix em Madrid

A carregar o vídeo ...

João Félix e Margarida Corceiro respondem a perguntas sobre a relação

Depois de três meses em Madrid ao lado do namorado, João Félix, Margarida Corceiro está de volta a Portugal, onde reside com a família.A atriz da TVI, que viajou para junto do jogador do Atlético de Madrid nas primeiras semanas de isolamento, partilhou através das redes sociais fotografias ao lado das amigas de quem esteve afastada ao lado dos últimos meses, denunciando assim o seu regresso a Portugal.Um regresso à ‘normalidade’ que implica um novo afastamento do casal que irá voltar a viver o namoro à distância.O jogador mantém-se na capital espanhola ao serviço do clube madrileno uma vez que o calendário desportivo sofreu grandes alterações com a pandemia.Também Margarida é obrigada a manter-se em Portugal ao longo dos próximos meses e será sujeita aos exames nacionais do 12.º ano para estar apta a ingressar no curso que pretende no próximo ano letivo.Ao longo dos últimos meses, o casal aproveitou ao máximo os momentos de diversão e intimidade na mansão do craque no bairro de La Finca para fortalecer a relação.Félix e a namorada publicaram ao longo desse tempo fotografias nas redes sociais que provam que o romance está para durar e que a polémica traição do jogador faz parte do passado.A mãe do futebolista, que também reside em Madrid, acompanhou a estadia da atriz e revela-se um dos principais apoios da relação.