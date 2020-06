Margarida Corceiro deixa João Félix

João Félix e Margarida Corceiro

Depois de três meses a viver em Madrid, onde cumpriu quarentena juntamente com o namorado, João Félix, Margarida Corceiro está de regresso a Portugal e à sua terra natal, Santarém. A atriz de 17 anos partilhou mesmo uma imagem na sua página oficial do Instagram para não deixar dúvidas que já anda por cá.No fotografia, Corceiro surge a comer uma enorme dose de caracóis encomendados à conhecida casa Moinho de Fau, na cidade escalabitana.Margarida Corceiro viajou para Madrid praticamente no inicio da quarentena e foi em La Finca, onde mora João Félix, que cumpriu todo o período de confinamento imposto pelas autoridades.O casal aproveitou, no entanto, o tempo para desfrutar de momentos românticos e divertidos. Félix e a namorada publicaram ao longo desse tempo fotos nas redes sociais que provam que o romance vai de vento em pompa e que as polémicas traições do jogador fazem parte do passado.