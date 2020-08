Margarida Corceiro desabafa: "Mandavam-me mensagens más"

Ai o que as redes sociais fazem. Margarida Corceiro viu-se nas bocas do mundo graças a um engano. Ou assim ela o explica., comA jovem apercebeu-se do erro, mas já era tarde. A foto circulava por todo o lado.Apagou-a, justificou-se perante os fãs mas de nada lhe valeu e as críticas nas redes sociais, e não só, não pararam mais.Confrontada com o assunto, mesmo depois da sua desculpa, a atriz de ‘Bem Me Quer’, a nova novela da TVI, não quis fazer qualquer comentário sobre o acontecimento que manchou este namoro com João Félix.Contudo, não quis deixar de enviar um recado a todos aqueles que lhe fazem críticas nas redes sociais...algo que hoje já aceita mas que inicialmente a levava às lágrimas., disse, na apresentação da novela da TVI. "Ficava mesmo triste. Mas agora habituei-me e passa-me ao lado", garante a jovem, que contou, naturalmente, com a ajuda dos pais nesta fase mais complicada.Entretanto, a atriz mudou-se para Aveiro mas isso não quer dizer que João Félix esteja muito longe, já que o jogador do Atlético de Madrid estará em Portugal nos próximos tempos.