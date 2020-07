Margarida Corceiro descansa a bordo de iate de luxo

01:30

Carolina Cunha

Foi a bordo de um iate de luxo, na zona da Fuseta, no Algarve, que Margarida Corceiro, de 17 anos, desfrutou de alguns dias de férias, antes de regressar às gravações da nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’.









Na companhia de uma amiga, a atriz aproveitou o descanso e tranquilidade, longe das multidões que invadem os areais a sul, para recarregar baterias. Com uma vista privilegiada sobre o mar, Margarida, que já se tornou numa figura acarinhada do público, conseguiu desfrutar de alguma privacidade, longe dos olhares mais atentos dos fãs. O valor mínimo de uma noite a bordo do barco-casa é 361 €, sendo que a atriz optou por uma estadia de três dias.

Rendida às paisagens da costa algarvia, a namorada de João Félix usou as redes sociais para partilhar a sua aventura, contudo, o destaque foi para a beleza e sensualidade da jovem que conquista milhares de elogios dos fãs e seguidores, que não resistem aos seus encantos naturais.



Na capital com Félix

Com o fim da Liga espanhola, foi a vez de João Félix viajar para Portugal, onde aproveitou alguns dias em Lisboa, na companhia da namorada. Entre vários planos a dois, o jovem casal não resistiu a um jantar romântico.