Margarida Corceiro desesperada para ver João Félix

O romance de João Félix e Margarida Corceiro tremeu, mas não cedeu à primeira grande crise, despoletada pela traição do craque com a espanhola Arancha.



Depois de a médica ter revelado a troca de mensagens que mostrava o assédio do jogador do Atlético de Madrid, Margarida terminou o namoro, apagou todas as fotografias com o companheiro das redes sociais, mas o amor falou mais alto.





A jovem atriz, de 17 anos, perdoou o jogador, de 20, mas como estava em ensaios para o programa ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, não conseguiu viajar até Madrid para estar com João Félix. O reencontro foi sendo adiado e, agora, devido ao coronavírus, as perspetivas de ver o namorado em breve são cada vez mais ínfimas.Nas redes sociais, Margarida Corceiro revelou, ontem, que está a sofrer com o amor interrompido ao partilhar uma fotografia em que surge a passear na luxuosa urbanização onde o craque mora, em La Finca. "A torcer para que estes passeios possam voltar rápido, rápido."O jogador, por seu turno, continua em Madrid e mantém-se em segurança na vivenda de luxo, acompanhado pela mãe, que se mudou para Espanha de forma a acompanhá-lo nesta nova aventura.O romance entre João Félix e Margarida revela-se, assim, firme, depois de toda a polémica.Recorde-se que Arancha divulgou uma troca de mensagens com Félix em que o craque a convidava para ir a sua casa e, entre outras coisas, dizia: "Só te quero a ti, bebé."A médica disse ter sido pressionada por amigos do craque a dizer que a troca de mensagens tinha acontecido antes do namoro com Corceiro começar, mas Arancha não cedeu à pressão e divulgou mesmo a data da conversa, que aconteceu em outubro, poucos dias antes do aniversário da jovem atriz, que ficou desolada com a traição.No entanto, apaixonada, revelou que o amor pelo futebolista acabou por pesar mais na decisão de o perdoar.Foi no verão passado, após a transferência de Félix para o Atlético de Madrid, que foi notícia que o craque vivia um romance com Margarida Corceiro.Em dezembro, quando João Félix foi ao Dubai receber um prémio, o casal posou junto pela primeira vez, assumindo desta forma a relação.O namoro conta com a bênção tanto dos pais de João Félix como de Margarida Corceiro, que apoiam as viagens constantes da jovem a Madrid.Arancha mostrou-se surpreendida com o facto de Margarida ter dado uma nova oportunidade à relação com João Félix."Quem é que perdoa uma coisa destas?", questionou a médica, que afirmou ainda ter bloqueado o jogador no Instagram após a polémica.