Margarida Corceiro deslumbra em nova campanha

01:30

Carolina Marques Dias

Margarida Corceiro, de 18 anos, continua a dar cartas no mundo da moda. A namorada de João Félix divide a sua agenda entre as gravações da novela e o protagonismo de campanhas de moda, pagas a peso de ouro.Recentemente, Margarida Corceiro foi escolhida para ser uma das musas de uma conhecida marca de biquínis. Nas imagens partilhadas, a jovem mostra-se muito sensual, numa sessão fotográfica em que exibe as suas curvas de sonho.Embora tenha uma agenda cada vez mais preenchida, Margarida consegue arranjar sempre tempo para a paixão. Recentemente, a jovem rumou a Madrid para uns dias de romance ao lado do craque português. Mesmo com a distância e a pandemia, a relação segue feliz.