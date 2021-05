Margarida Corceiro deslumbra na Madeira

Musa do craque João Félix está a descansar na companhia de uma amiga luxo. No primeiro dia de descanso, usufruiu de um passeio de barco pela ilha.

Margarida Corceiro na Madeira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

Margarida Corceiro aproveitou uma pausa nas gravações da telenovela da TVI, ‘Bem Me Quer’, para rumar à ilha da Madeira. A jovem atriz seguiu viagem no fim de semana na companhia de uma amiga e já publicou as primeiras fotografias a desfrutar as bonitas paisagens. No primeiro dia de férias, Magui, como é carinhosamente tratada, alugou um barco e esteve a mergulhar nas águas cristalinas. À noite, deliciou-se com um jantar, com vista privilegiada, em que não faltaram alguns pratos típicos da ilha da Madeira.





Longe de João Félix







Nos últimos tempos, e devido à pandemia, Margarida Corceiro não tem conseguido matar saudades do namorado, João Félix, que mora em Espanha. As visitas da atriz a Madrid têm sido raras, uma vez que tem tido pouco tempo livre com as gravações da novela da TVI. Margarida Corceiro mostra-se sensual durante o descanso



Magui aguarda agora pelo final do campeonato, que deverá coincidir com o término do projeto de ficção no canal de Queluz de Baixo, para poder desfrutar de umas férias românticas com Félix, que tem estado debaixo de fogo, com as críticas dos adeptos do Atlético de Madrid.