Margarida Corceiro deslumbra nas praias do Rio de Janeiro

Margarida Corceiro volta a arrancar suspiros aos seus seguidores com a publicação de um vídeo promocional da marca de biquínis da qual é sócia. Com as praias do Rio de Janeiro como pano de fundo, Magui - nome pelo qual é carinhosamente tratada - espalha sensualidade, exaltando as suas curvas bem definidas, ao mesmo tempo que mostra a nova coleção de biquínis.



Nas redes sociais, têm sido vários os registos que a atriz de ‘Morangos Com Açúcar’ (TVI) partilha e os elogios não faltam. “Rio de Janeiro ficou ainda mais lindo”, “Deusa”, “O Rio combina tanto contigo” e “A mulher mais linda da Cidade Maravilhosa” são apenas alguns dos comentários possíveis de ler. Desde o fim de 2023, Margarida Corceiro tem passado várias semanas na Cidade Maravilhosa.



