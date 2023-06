Margarida Corceiro desmente relação com Lando Norris

01:30

Ana Maria Ribeiro

A revelação foi feita no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, pelo comentador Adriano Silva Martins: Margarida Corceiro garante que "não tem qualquer relação amorosa com Lando Norris". "Eu acredito, porque a Margarida não ia pôr na minha boca palavras que sabe que eu vou dizer de sua boca, e que pode ser apanhada na curva", afirmou o comentador. A atriz, de 20 anos, decidiu colocar um ponto final nos rumores que circulam na imprensa há meses, apontando a possibilidade de ter um caso com o piloto britânico, de 23 anos."A Margarida diz-me que não tem relação com Lando Norris, nem com ninguém", adiantou Adriano, explicando que Magui esteve no Mónaco recentemente a acompanhar a amiga Francisca Cerqueira Gomes, que é namorada de Pierre Gasly, outro piloto, que, esse, é o melhor amigo de Lando Norris. Margarida Corceiro anunciou o fim do namoro com João Félix neste fim de semana.Margarida Corceiro parece focada no trabalho. A atriz de 20 anos integra o elenco da nova temporada de ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), cujas gravações prosseguem em Oeiras e Cascais. Ao lado, uma cena rodada na Praça do Junqueiro, em Carcavelos.