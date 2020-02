Margarida Corceiro disposta a esquecer traição de João Félix

Após todas as polémicas em torno das mensagens que davam conta da traição de João Félix, de 20 anos, a Margarida Corceiro, de 17, a jovem atriz está disposta a perdoar o ‘deslize’ do craque.

Apesar de ter eliminado todos os registos fotográficos com o jogador português e de inclusive o ter eliminado nas redes sociais quando a troca de mensagens com a médica espanhola Arancha foi divulgada, Margarida voltou este sábado a seguir o craque e a publicar as fotografias do casal, revelando que os dois estão novamente próximos. A jovem atriz está disposta a esquecer as conversas em que Félix assediava Arancha, e que aconteceram em outubro, quando o craque já namorava com Margarida, para dar uma nova oportunidade à relação.

Ainda que Margarida queira ultrapassar a traição pública, o namoro vive envolto num ambiente de medo e desconfiança. Face a todas as polémicas, o jovem casal tem gerido com bastante dificuldade o namoro à distância, uma vez que a atriz é concorrente do programa ‘Dança com as Estrelas’ (TVI), que exige ensaios semanais, e João Félix mantém compromissos profissionais ao serviço do Atlético Madrid, o que dificulta os encontros.

A rutura entre Félix e Margarida aconteceu após Arancha ter tornado pública a troca de mensagens com o jogador. "Chamo-te um Uber", escreveu o craque quando convidou a médica para ir ter a sua casa. "Vem Arancha", insistiu Félix.Perante a revelação das mensagens, e após Margarida ter eliminado todos os registos com o craque, Félix remeteu-se ao silêncio e não apagou as imagens, mantendo-se sempre confiante numa reconciliação com a jovem atriz.Margarida Corceiro sobe este domingo ao palco do ‘Dança com as Estrelas’ sob um clima de enorme tensão e nervosismo. Apesar de ter tentado manter a concentração durante os ensaios do programa da TVI, com o bailarino André, esta semana, a atriz viveu um período conturbado em que não conseguiu conter as lágrimas. Os amigos do concurso foram o seu apoio.