Margarida Corceiro divertida em Madrid com grupo de amigas

Margarida Corceiro aproveitou pausa no trabalho com amigas

Foto: Direitos Reservados

01:30

Margarida Corceiro aproveitou uma pausa nas gravações de uma das próximas novelas da TVI para fazer uma escapadinha até Madrid, Espanha, onde vive o namorado, João Félix. Esta é a primeira viagem à capital espanhola que a jovem de 18 anos partilha nas redes sociais depois da alegada crise na relação com o jovem futebolista.A atriz esteve acompanhada de um grupo de amigas e mostrou vários momentos no Instagram. Além dos passeios pela cidade, as jovens assistiram ao jogo do Atlético de Madrid contra o Real Sociedad, que terminou com um empate a dois golos. No entanto, ao contrário do que fazia até aqui, não publicou qualquer imagem ao lado do namorado, de 21 anos.No início de setembro, Magui, como é tratada pelos amigos, apagou as últimas imagens que tinha publicado onde aparecia ao lado do namorado, mantendo apenas as de 2020. Félix, por seu lado, manteve todas as referências online ao namoro. O casal acabou por nunca comentar o sucedido, no entanto, o craque amenizou os rumores de instabilidade na relação ao comentar uma foto da atriz.