Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes prometem verão escaldante

01:30

Sónia Dias

Margarida Corceiro deverá regressar em breve a Zanzibar, na Tanzânia, para brilhar em mais uma campanha para a sua marca de biquínis. A namorada de João Félix, de 20 anos, brindou os seguidores com um vislumbre do verão tórrido que se aproxima, prometendo não desiludir.Mais adiantada está Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes, que já se encontra no Sri Lanka a fotografar para uma linha de roupa de banho. A jovem de 20 anos incendiou as redes sociais ao partilhar fotos com uma das peças da nova coleção.Num dos comentários, um seguidor pede mesmo para darem "paracetamol a Pierre Gasly" uma vez que "as suas dores de cabeça vão começar", referindo-se ao piloto de Fórmula 1 que conquistou o coração da modelo.