Margarida Corceiro e João Félix: Amor à prova de ciúmes

Foi há cerca de dois meses que, foi apontada como namorada de. O jovem casal, que já não esconde a relação, mostra viver um romance cada vez mais sólido e nem mesmo a grande exposição pública e as várias abordagens das fãs ao craque doparecem abalar o namoro.Em declarações à imprensa espanhola, Félix confessou que a progressão na carreira no mundo do futebol lhe rendeu a abordagem de várias fãs do sexo feminino, mas não foi impeditivo para se apaixonar., revelou o craque.Apesar de o casal viver uma relação à distância, entre Lisboa e Madrid, os ciúmes e inseguranças parecem não afetar o namoro do jovem casal.Cada vez mais unidos, a atriz já visitou o jogador em Espanha diversas vezes e nas redes sociais Margarida aproveitou para publicar uma fotografia ao lado do jogador, assumindo assim relação. Cada vez mais integrado na vida da jovem, João também fezda escola de Margarida.Recorde-se que João Félix mudou-se para Madrid no início da época e a relação com Margarida Corceiro terá o apoio dos pais do craque, que acompanharam a sua mudança de Lisboa para Espanha – onde assinou um contrato milionário com o Atlético de Madrid. O jogador mostra-se feliz.