Margarida Corceiro e João Félix de férias na Madeira

01:30

Sónia Dias

João Félix está de volta à Madeira, mas desta vez levou com ele a namorada, Margarida Corceiro, e um casal de amigos muito especial, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. Os dois casais juntaram-se para um passeio de barco ao largo da costa Sul da região, como partilharam nas redes sociais.Recorde-se que o jogador do Atlético de Madrid já tinha estado na Madeira, no passado mês de maio, aproveitando para rever alguns amigos, entre os quais Miguel Nóbrega, que foi seu colega no Benfica. Segundo o ‘Jornal da Madeira’, o grupo divertiu-se a bordo de um iate, com seguranças a acompanhá-los. Na altura, o facto de Félix ter viajado sozinho levantou suspeitas de que a sua relação com Margarida Corceiro estivesse tremida, depois da polémica da atriz com Pedro Porro, do Sporting. Contudo, o internacional português acabou por defender a namorada no Twitter, pondo fim aos rumores de crise. "A imagem da Magui está a ser destruída por causa deste disparate. Ninguém traiu ninguém, parem com isso", escreveu.Festa em LisboaAntes de viajarem para a Madeira, Félix, de 22 anos, acompanhou a atriz, de 19, a uma festa em Lisboa no final do mês passado. O momento foi revelado pelo modelo Luís Borges, que publicou uma selfie com Margarida Corceiro em que o jogador também aparecia.