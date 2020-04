Margarida Corceiro e João Félix juntos em Espanha

Atriz perdoa jogador e está em Madrid. Craque do Atlético sofre corte de 70 por cento no ordenado.

Margarida Corceiro e João Félix

Foto: Instagram

01:30

Rute Lourenço

Depois da troca escaldante de mensagens entre João Félix e a médica espanhola Arancha, o jogador do Atlético de Madrid e a namorada, Margarida Corceiro, atravessaram uma crise, que agora termina com a confirmação de que a jovem, de 17 anos, está a passar a quarentena com o craque, na sua casa de luxo em La Finca, Madrid. Os dois apareceram juntos na gravação de um jogo de FIFA online, protagonizado por Félix, confirmando, desta forma, que mantêm a relação.

O português desfruta assim da companhia da namorada durante a paragem no campeonato e foi a seu lado que ficou a saber que, até à competição voltar, irá sofrer um corte no ordenado. Contas feitas, Félix, que ganha 7 milhões de euros por ano e 580 mil por mês, irá passar a ganhar 174 mil euros mensais.