Margarida Corceiro e João Félix matam saudades em noite romântica em Lisboa

Carolina Marques Dias

João Félix já regressou a Portugal após o fim do campeonato espanhol e foi diretamente para os braços da sua amada Margarida Corceiro. O casal estava afastado há alguns meses devido aos compromissos profissionais que os impediam de estarem juntos. Antes de se juntar aos jogos da Seleção Nacional para o Euro 2020, João Félix matou as saudades da sua mais que tudo.

O casal aproveitou para passar uma noite romântica num hotel, em Lisboa, sendo que ao final do dia foram jantar a um conceituado restaurante de sushi. Embora o tempo a dois esteja a ser de muito romantismo, sempre que os compromissos o exigem, João Félix tem de se afastar de Margarida Corceiro. No dia de ontem, a atriz mostrou-se a assistir pela televisão à conferência de imprensa em que a Seleção Nacional participou e revelou estar atenta ao namorado. "À sua espera João Félix", escreveu nas redes sociais, numa imagem onde se mostrar no quarto do luxuoso hotel onde estão hospedados.

O casal, que está junto há cerca de dois anos, viveu um período especial no primeiro confinamento, há um ano. Margarida Corceiro rumou até Madrid, onde passou uns dias românticos na companhia de João Félix, que não se podia afastar da capital espanhola por fazer parte do plantel principal do Atlético de Madrid.