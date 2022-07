Margarida Corceiro e Júlia Palha escaldantes nas férias Atrizes aproveitam pausas entre trabalhos para descansar.

01:30

Terminadas as gravações de ‘Quero É Viver’ (TVI), Margarida Corceiro está a aproveitar ao máximo as férias com um grupo de amigas no Algarve. Entre banhos de sol e de mar, a atriz de 19 anos tem tirado algumas fotografias para partilhar com os seguidores do Instagram.



O mesmo tem feito Júlia Palha, que está a aproveitar o tempo livre antes de integrar o elenco da próxima novela da SIC e mostra-se a descansar num local rodeado de natureza.

