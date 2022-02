Margarida Corceiro e Kika Cerqueira Gomes sedutoras em campanha

01:30

Vânia Nunes

Se no plano pessoal a vida de Margarida Corceiro tem sido marcada por alguns problemas, como as acusações de agressão feitas ao pai, e a crise no namoro com João Félix, a carreira segue de vento em popa.A atriz de 19 anos voltou a ser escolhida para protagonizar a campanha de roupa de dormir de uma marca portuguesa, ao lado de Francisca Cerqueira Gomes (19 anos), e o resultado final foi divulgado esta semana. "Estou muito contente com esta campanha. As fotos estão incríveis", partilhou.À margem da publicidade, Magui dá cartas na telenovela ‘Quero é Viver’ (TVI).