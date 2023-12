Margarida Corceiro e piloto de F1 apanhados novamente juntos

15 dez 2023 • 01:30

São cada vez mais consistentes as suspeitas de que Margarida Corceiro, de 21 anos, e Lando Norris, de 24, estão a viver uma relação, algo de que se fala desde que a atriz oficializou o fim da relação com o futebolista João Félix, de 24 anos, com quem esteve quatro anos, numa mesma altura em que foi ‘apanhada’ num carro com o piloto de Fórmula 1.