Margarida Corceiro em Madrid com João Félix

"Sempre a roubar-me os óculos", brincou Margarida nos comentários.





Margarida Corceiro voltou a aproveitar um fim de semana livre para rumar até Madrid, onde está a matar saudades do namorado, João Félix.A jovem atriz de 17 anos, que falou recentemente sobre o namoro com o craque do Atlético Madrid no programa 'Você na TV' , onde revelou como se conheceram e adiantou que costuma viajar para Espanha sempre que pode, partilhou com os seguidores que está novamente na capital espanhola.O rosto da novela 'Prisioneira' mostrou-se pronta para um passeio romântico noturno com Félix, ao partilhar uma fotografia em Madrid, onde surge elegante, com uma saia brilhante e umas botas de salto alto., escreveu na legenda da publicação, onde mencionou o nome do namorado.Mais tarde, Félix partilhou uma fotografia a conduzir, onde um pormenor saltou à vista dos fãs. O jogador mostrou-se a usar os óculos da namorada.A concorrente da próxima edição do 'Dança com as Estrelas' partilhou ainda uma fotografia junto do namorado, onde Félix surge a usar os mesmos óculos.Os dois mostram que a relação vai de vento em popa, apesar de terem enfrentado uma crise recentemente, devido à distância e aos ciúmes, dificuldades que enfrentam durante o namoro.