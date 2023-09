Margarida Corceiro em Monte Carlo ao mesmo tempo que Lando Norris

Depois do término de João Félix, a atriz da TVI e piloto de Fórmula 1 já estiveram associados a um alegado romance

01:30

Antes de embarcar numa viagem até Veneza, Margarida Corceiro esteve em Monte Carlo, no Mónaco, no passado domingo. Coincidência (ou talvez não), quem também por lá andava era Lando Norris, piloto de Fórmula 1, que inclusive já foi associada a um romance com a jovem.









O piloto esteve no principado para participar num torneio de padel com outros pilotos de Fórmula 1, como Max Verstappen, George Russell e Alex Albon.

A novidade foi revelada durante o ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. “Não sei se ela foi assistir, nem se se cruzaram”, afirmou Maya, apresentadora do formato. E acrescentou: “Realmente acho curioso, sabemos que não há nenhum namoro e não sabemos sequer se há qualquer relação colorida. Mas que é curioso é”.