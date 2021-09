Margarida Corceiro em Paris após rumores de separação de João Feliz

01:30

Vânia Nunes

Margarida Corceiro está em Paris, França, acompanhada por uma amiga, Catarina Maia, onde está a recordar as suas memórias de infância quando visitou o parque da Disneylândia. "A última vez que vim tinha nove anos. A emoção continua igual", confessou nas suas redes sociais, em que se mostrou entusiasmada por regressar ao parque de diversões.Esta viagem até à ‘Cidade do Amor’ acontece dias depois dos rumores de uma crise no relacionamento entre a jovem e João Félix. É que a estrela da TVI apagou as fotografias mais recentes que tinha nas suas redes sociais com o craque português.Embora as gravações da novela ‘Quero é Viver’, da TVI, do qual faz parte, já tenham começado, Margarida Corceiro aproveitou uma pausa na sua agenda para fazer uma escapadinha até França. A atriz e a amiga chegaram à ‘Cidade Luz’ na quinta-feira e Margarida Corceiro tem registado os melhores momentos das férias.