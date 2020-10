Margarida Corceiro em produção deslumbrante de roupa de noite Atriz escolhida para protagonizar nova campanha sensual.

Margarida Corceiro em produção deslumbrante de roupa de noite

01:30

Vânia Nunes

Margarida Corceiro está a viver uma das fases mais intensas da sua vida profissional. É que, além de ser uma das atrizes mais promissoras da sua geração e de ter sido convidada para integrar o leque de protagonistas da novela ‘Bem Me Quer’, que estreia dia 26, na TVI, dá cartas no mundo da moda.



A namorada de João Félix exibe uma excelente forma física e voltou a ser escolhida por uma marca de roupa interior para ser um dos rostos da campanha. Nas imagens divulgadas, a atriz de 17 anos surge com camisas de noite e pijamas sexy e os elogios rapidamente encheram a caixa de comentários. O craque do Atlético de Madrid também ficou rendido e deixou um ‘gosto’.

Mais sobre

artigos relacionados