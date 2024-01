Margarida Corceiro esclarece namoro com Lando Norris

Margarida Corceiro tem sido apontada como a nova namorada de Lando Norris, principalmente depois de terem usado uma pulksiera prenta com um pingente azul igual.Entretanto, Margarida Corceiro viajou até Londres, na Inglaterra, e especulou-se que iria para junto do piloto de Fórmula 1, uma vez que é o seu país natal.Contudo a atriz, de 21 anos, já veio desmentir. Adriano Silva Martins falou com a jovem e esta esclareceu todos os rumores., afirmou o comentador no 'Noite das Estrelas', da CMTV.Sobre o facto de ter uma pulseira igual à do piloto inglês, Margarida Corceiro garantiu quee que comprou duas - uma azul e cor de rosa - e que levou a azul para o Rio de Janeiro, no Brasil, por a rosa ser mais valiosa.A estrela da TVI também já foi associada a José Condessa, com quem passou a passagem de ano no Brasil., rematou Adriano Silva Martins.