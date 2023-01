Margarida Corceiro: “Espero trair a vida inteira” Atriz foi criticada por causa de uma saída à noite com o amigo Luís Borges.

Fotografada numa saída à noite com o amigo Luís Borges e alvo de comentários depreciativos por causa disso, Margarida Corceiro não deixou os ‘indignados’ sem resposta. “Vivemos num mundo em que trair é ser mulher que sai à noite com amigos do sexo masculino. Que se diverte, dança, ri, conversa, etc. Espero continuar a trair a vida inteira“, escreveu a namorada de João Félix, na sua conta do Twitter.



A jovem atriz de 22 anos volta assim a ser alvo de críticas e rumores depois de na última semana, ter, uma vez mais, visto o seu relacionamento com o jogador português posto em causa. Algumas notícias deram conta de que o casal teria colocado um ponto final no namoro, mas a situação acabaria por ser desmentida no Ano Novo.

