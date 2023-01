View this post on Instagram A post shared by Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Modelo, atriz... e agora apresentadora. Margarida Corceiro será a cara do programa da TVI 'Cabelo Pantene - A Competição'. A novidade foi dada nas redes sociais da jovem, que partilhou o vídeo promocional do formato da estação de Queluz de Baixo."Já é real e já posso contar. Sou a nova apresentadora do Cabelo Pantene - A Competição", escreveu a atriz de 20 anos, namorada do jogador de futebol João Félix, no Instagram.