Margarida Corceiro exibe luxos em casa de João Félix em Madrid

Depois de ter superado uma fase conturbada com o namorado, João Félix, Margarida Corceiro regressou à capital espanhola, onde desfrutou de alguns dias de descanso com o craque do Atlético Madrid.e revela diversos detalhes da mansão, que está inserida numa das mais prestigiadas zonas de Madrid, o bairro de La Finca.Rendida à vida que leva ao lado do internacional portuguêsNas fotografias, que são um sucesso nas redes sociais, Margarida revela a moradia do internacional português repleta de luxos e mordomias. Além da grande dimensão da casa, Margarida surge por diversas vezes no jardim do jogador onde é possível ver a sua piscina privada e o jardim. No interior da mansão, a atriz revelou a zona do closet e da sala de estar, onde o casal desfruta do tempo em comum.Recorde-se que Margarida irá ser uma das candidatas do novo programa da TVI e as suas visitas a Madrid serão mais restritas devido à sua agenda profissional.