Margarida Corceiro fala sobre vida a dois com Félix

O namoro de João Félix, de 20 anos, com Margarida Corceiro, de 17, continua no centro de todas as atenções.A jovem desvendou pela primeira vez durante uma ida ao ‘Você na TV’, da TVI, os segredos escondidos do namoro, nomeadamente a forma como se conheceram e apaixonaram. "Tínhamos amigos em comum. Depois ele mandou-me umas mensagens no Instagram".O craque é neste momento o principal apoio da atriz, natural de Santarém, que vai brilhar no ‘Dança com as Estrelas’. "Ficou contente, apoia-me imenso. Está sempre a puxar-me para cima, a dizer que vai correr tudo bem."Os encontros entre os dois são ao fim de semana, com Margarida a fazer viagens constantes a Madrid.