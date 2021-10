Margarida Corceiro festeja aniversário com João Félix

Margarida Corceiro comemorou o seu aniversário, num restaurante, na companhia do namorado e de algumas amigas

Margarida Corceiro completou 19 anos, ontem, e de forma a estar na companhia de João Félix nesta data especial manteve-se em Madrid, Espanha. Conforme partilhou nas suas redes sociais, as celebrações começaram à meia-noite num restaurante na capital espanhola, onde esteve acompanhada pelo namorado e por algumas amigas.Nas imagens é possível ver o avançado do Atl. Madrid ao lado de Margarida Corceiro e a gravar o momento em que as amigas cantavam os parabéns à sua musa.Recorde-se que Margarida aproveitou uns dias livres na agenda e rumou, na passada sexta-feira, até Madrid, na companhia das amigas, e no domingo esteve a assistir ao jogo do namorado contra a Real Sociedad. Com a jovem na capital espanhola, o casal aproveitou o tempo livre para namorar e matar as saudades.