Margarida Corceiro focada na carreira após escândalo

Atriz sofre com exposição da família e refugia-se no trabalho.

Margarida Corceiro

02:00

Carolina Cunha

Depois de um novo escândalo se ter abatido nos últimos meses sobre a família, com o pai a ser acusado de agressão, a atriz e modelo Margarida Corceiro, de 19 anos, refugiou-se no trabalho.Magui, como é carinhosamente tratada, trocou a cidade de Santarém, de onde é natural, por Lisboa, onde abraça cada vez mais projetos na área da televisão e da moda. Porém, ver o pai, Paulo Corceiro, médico urologista, responder no Tribunal de Santarém por um crime de ofensa à integridade física simples, movido por um ex-cunhado, está a abalar profundamente a jovem. Sem se pronunciar sobre o caso, a namorada de João Félix mostra-se focada na atividade profisional: além das gravações da novela da TVI ‘Quero é Viver’, tem protagonizado diversas produções de moda.Esta não é a primeira vez que Paulo Corceiro está a braços com a justiça. Em 2021, foi acusado de agredir uma vizinha.