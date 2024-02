Margarida Corceiro, Francisca Cerqueira Gomes e Catarina Maia arrasam no Brasil

As três amigas não passaram despercebidas no sambódromo e nos areais.

01:30

Com o Carnaval à porta, Margarida Corceiro, Francisca Cerqueira Gomes e Catarina Maia decidiram fazer uma viagem até ao Brasil.









“RJ [Rio de Janeiro] já deu para sentir”, escreveu Magui na legenda do conjunto de fotografias em que aparece sorridente com uma camisola igual à de Francisca Cerqueira Gomes e Catarina Maia.

Ainda na cidade brasileira, as três jovens têm aproveitado o calor que se faz sentir. Com vários mergulhos no mar e banhos de sol, Magui, Kika e Catarina têm feito também algumas produções fotográficas em biquíni. Na caixa de comentários das publicações nas redes sociais, é possível encontrar diversos elogios.



“O trio mais bonito”, “Tão lindas”, “Três carinhas mais bonitas” e “As mais lindas do Mundo” são algumas das frases que os fãs escreveram.