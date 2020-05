Margarida Corceiro incendeia internet com fotos sexy em biquíni Jovem atriz tem divulgado novas imagens nas redes sociais e diz que não permite que a insultem.

Margarida Corceiro incendeia internet com fotos sexy em biquíni

01:30

Vânia Nunes

A passar a quarentena em Madrid com João Félix, Margarida Corceiro tem aproveitado o tempo livre para, além de namorar, se dedicar às redes sociais. A atriz tem divulgado novas imagens da sessão fotográfica que protagonizou para uma marca de biquínis e os elogios à sua excelente forma física têm-se multiplicado.



No entanto, a jovem de 17 anos aproveitou para revelar durante um direto que fez no Instagram que também recebe muitos comentários negativos. "Ninguém tem o direito de me insultar, sendo eu figura pública ou não. Por isso, quando deixam comentários negativos nas minhas fotos eu apago e bloqueio essas pessoas. Devem ser infelizes", declarou.

