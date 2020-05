Margarida Corceiro insegura com as críticas à imagem

19:46

Vânia Nunes

Com mais de 500 mil seguidores só no Instagram,não consegue agradar a todos. Apesar de receber inúmeros elogios, a namorada de João Félix também vê serem publicados muito comentários depreciativos, que a deixam à beira de um ataque de nervos.Por isso, não tem mãos a medir., revelou, durante um direto que fez para os seguidores no Instagram, confidenciando ainda que não percebe a motivação desses seguidores., concluiu, visivelmente incomodada com o assunto. Durante o direto, Margarida chegou a bloquear um seguidor que insinuou que estava com João Félix por este ser jogador de futebol.A atriz de 17 anos tem passado as últimas semanas na mansão do namorado em La Finca, Madrid e, pelas imagens que partilham, têm desfrutado de vários luxos e comodidades na quarentena. Os dois têm-se mostrado unidos e provam que já ultrapassaram a crise na relação, causada pelo envolvimento do craque com a médica espanhola Arancha. Os dois têm aproveitado para ver séries juntos, gravam vídeos divertidos para o tik tok, desfrutam dos dias de sol no jardim, praticam exercício físico e fazem as delícias dos fãs ao divulgarem fotos românticas.