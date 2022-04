Margarida Corceiro já pensa em casamento com João Félix

01:30

Carolina Marques Dias

A recuperar de uma lesão que o impede de voltar a jogar pelo Atlético de Madrid até ao fim desta época, João Félix tem aproveitado para recuperar em Portugal. E o internacional português, de 22 anos, tem contado com uma ‘enfermeira’ especial: a namorada Margarida Corceiro, de 19 anos. Devido aos compromissos profissionais, o casal vive à distância, pelo que estes dias foram essenciais para namorarem.Mas, antes de voltar para os braços do namorado, Margarida Corceiro viajou até Barcelona, onde foi convidada por uma marca de vestidos de noiva para conhecer as novas tendências.A namorar há cerca de três anos, esta viagem que a atriz fez até Espanha levantou algumas suspeitas de que possa estar já a preparar o futuro a dois com João Félix. A verdade é que, em 2020, Margarida Corceiro já tinha confessado que o casamento é um sonho antigo. "Tal como ser mãe, casar é um sonho que sempre tive. Não tem nada a ver com o facto de namorar agora", esclareceu, na altura, nas suas redes sociais.Com o craque do Atlético de Madrid a recuperar da sua lesão em Portugal, Margarida Corceiro pode descansar das múltiplas viagens que fez nos últimos meses à capital espanhola para matar saudades do jogador. Numa das fotos que partilhou no Instagram, Félix surge a apanhar sol na varanda do apartamento da atriz, em Lisboa.