Margarida Corceiro justica-se sobre vídeo com João Félix: "Estava a carregar o Ipad"

Vídeo mostra João Félix e Margarida Corceiro em posição duvidosa

Margarida Corceiro, num dos momentos que têm partilhado em casa do jogador, onde está desde a quarentena.O vídeo começou a circular nos últimos dias em grupos de whatsapp, tornando-se viral, com os seguidores a sugerirem, em tom de brincadeira, que a atriz estava numa posição duvidosa. A atriz, de 17 anos, mostrou-se revoltada com os comentários e sentiu necessidade de se justificar, garantindo que estava a carregar o ipad, e por isso mesmo estava sentada aos pés do companheiro.começou por dizer a jovem., escreveu a namorada do craque do Atlético de Madrid.Veja o vídeo que está a dar que falar e ao qual Margarida Corceiro não conseguiu ficar indiferente após se tornar viral: