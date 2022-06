Margarida Corceiro mais perto de carreira internacional Atriz, de 19 anos, revelou que já tem um agente em Inglaterra e em Espanha.

Foto: Direitos Reservados

Margarida Corceiro já tinha revelado o seu interesse em ter uma carreira internacional e o seu sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade. Com um agente em Inglaterra, a a atriz, de 19 anos, revelou que também já está a ser representada em Espanha. “Estou muito contente por fazer parte desta família”, declarou a jovem artista, nas suas redes sociais. Em fevereiro já tinha confessado que pensa “sempre em pôr um pezinho lá fora”. Sei que é um processo muito mais demorado e difícil, por isso, um passinho de cada vez, mas espero lá chegar também.”



Com João Félix a jogar no Atlético de Madrid, se Margarida Corceiro integrar algum projeto espanhol, o casal, que namora há cerca de três anos, vai encurtar a distância e poder estar mais vezes junto. Enquanto não cumpre o sonho de ter uma carreira internacional, ‘Magui’ dá cartas na novela ‘Quero é Viver’, da TVI, e é escolhida para protagonizar campanhas de várias marcas de roupa

