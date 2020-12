Margarida Corceiro mostra como é a vida com João Félix na casa de luxo em Madrid

13:00

Com 2020 prestes a chegar ao fim,decidiu fazer uma retrospetiva do seu ano.E a verdade é que a maioria daqueles que considera os melhores momentos foram passados ao lado de, em Madrid.No Instagram, Magui, como é carinhosamente tratada, mostrou alguns detalhes de momentos passados na casa de luxo do jogador, no bairro de La Finca, onde Cristiano Ronaldo também viveu. Nas imagens, surge a jogar futebol com o craque dentro da mansão, a treinar a dois no exterior, ou a fazer um bolo para Félix.Fotografias que mostram a cumplicidade do casal, cuja relação tem sido marcada por vários altos e baixos.