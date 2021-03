Margarida Corceiro mostra decoração da casa nova

Primeiro e só para vos contextualizar um bocadinho, porque provavelmente vão achar estranho às vezes verem-me numa casa e outras vezes verem-me noutra. Eu vou ter duas casas novas assim de repente", anunciou no início do mês.



Margarida explica que uma está a ser construída ainda e a outra é um apartamento "que já está pronto".



Para já, a jovem vai morar sozinha uma vez que o namorado, o futebolista João Félix, joga em Madrid.

Esta segunda-feira, a atriz de 18 anos recebeu algumas encomendas com objetos para o quarto e para a sala e colocou mãos à obra.Na zona do quarto fez questão de ter um toucador para se arranjar, que combinou com um espelho na parede.Mas esta não é a única casa que a jovem tem para decorar. "