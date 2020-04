Margarida Corceiro mostra-se na mansão de luxo de Félix e é criticada: "O que se faz por dinheiro"

A carregar o vídeo ...

Margarida Corceiro pergunta a Félix se paga para jogar FIFA

Margarida Corceiro rumou para Madrid, onde tem estado na companhia de João Félix, e provado que a relação se mantém mesmo após a traição com a médica espanhola Arancha. A atriz, de apenas 17 anos, não resiste a mostrar-se na mansão de luxo do craque do Atlético de Madrid, e volta a surgir nas redes sociais com fotografias na moradia.Esta quinta-feira, Margarida partilhou fotografias no interior da casa do namorado, em La Finca.Apesar de demonstrar que os dois estão juntos neste período difícil devido ao surto de coronavírus, o rosto da TVI continua a optar por não partilhar imagens com a estrela dos relvados.Apesar de se revelar feliz com o jogador, após as crises que atravessaram no namoro , Margarida continua a ser alvo de mensagens que a criticam por ter perdoado João Félix., foi uma das mensagens deixadas na publicação da jovem.No entanto, apesar de estarem mais discretos e ainda não terem voltado a partilhar fotografias juntos, recentemente, João Félix e Margarida Corceiro surgiram num vídeo partilhado pelo ex-jogador do Benfica. O vídeo foi alvo de piada devido a uma reação de Margarida, que pergunta ao companheiro se paga para jogar FIFA.